Gazzetta: "Milan sconfitto, ma da Champions. Prima o poi la ruota girerà"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan. Applausi per i rossoneri che rimpiangono l'imperizia di Kessie e recriminano per le decisioni dell'arbitro turco Cakir che ha concesso un rigore quantomeno dubbio oltre il 90' all'Atletico Madrid. In 11 la gara è stata diversa con il Diavolo dominante, intenso e bello a vedersi, ma dopo è stato obbligato a difendersi e basta e l'ha fatto con abnegazione. Simeone estreva Joao Felix, Griezmann, De Paul dalla panchina: anche le individualità hanno avuto un peso. Prima o poi per i rossoneri la ruota girerà perché il Milan merita la Champions, è competitivo e gioca un calcio europeo.