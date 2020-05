Gazzetta - Milan, senza Boban e Maldini la permanenza di Ibra è molto difficile

Tornato a Milano dopo due mesi in Svezia, Zlatan Ibrahimovic si trova ora Milanello dove passarà i 14 giorni di quarantena obbligatoria prevista per coloro che rientrano in Italia dall'estero. Lo svedese continuerà a riflettere sul suo futuro, ma, come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, dopo l'addio di Boban e quello sempre più probabile di Maldini, la sua permanenza al Milan appare davvero molto difficile.