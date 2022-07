Gazzetta - Milan, si studia l'operazione Tanganga: possibile prestito alla Tomori

MilanNews.it

Tanganga alla Tomori In difesa si continua a lavorare sulla pista inglese che conduce a Japhet Tanganga, 23enne del Tottenham cresciuto nel vivaio degli Il Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato. In difesa piace il difensore inglese Japhet Tanganga, classe '99 del Tottenham. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan sta studiando un'operazione alla Tomori: Tanganga potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, proprio come era successo con FIkayo.