Gazzetta - Milan, Theo sostituito contro il Parma per scelta tecnica. Leao non era al top ed era previsto che giocasse solo una parte del match

Come annunciato da Sergio Conceiçao domenica subito dopo la vittoria contro il Parma, domani sera contro la Dinamo Zagabria in Champions League, Theo Hernandez e Rafael Leao, entrambi sostituti alla fine del primo tempo del match contro i gialloblu, saranno regolarmente in campo dal primo minuto. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che i due cambi avevano motivi diversi: il terzino francese è stato infatti tolto per scelta tecnica, mentre l'attaccante portoghese non era al top ed era previsto che giocasse solo una parte della gara contro gli emiliani.

Nel post-partita di domenica, intervistato da DAZN, Sergio Conceiçao ha spiegato perchè ha deciso di togliere all'intervallo Theo Hernandez e Leao: "Le scelte all'intervallo sono fatte per migliorare la squadra, indipendentemente dal nome. Theo e Leao ci hanno dato tanto tanto nel passato recente: niente da dire, dirò già che a Zagabria giocano. Sono scelte dell'allenatore, mi pagano per questo".