Gazzetta - Musah non sta bene: domani improbabile la sua presenza

L'indiscrezione arriva questa mattina dalla Gazzetta dello Sport e lascia un po' l'amaro in bocca ai tifosi del Milan, che finalmente sognavano un centrocampo con tutti gli elementi della rosa a disposizione. Invece Yunus Musah potrebbe non esserci domani contro il Monza. Il centrocampista americano non sta bene e già prima della sfida contro il Newcastle aveva accusato un affaticamento, salvo poi giocare.

Non avendo recuperato, la rosea sostiene che la sua presenza domani sia quasi impossibile, se non altro dal primo minuto. Musah si era affermato come titolare nelle ultime uscite dei rossoneri. Domani invece si giocheranno il posto Bennacer e Adli, con il primo in vantaggio e che potrebbe ritorvare la maglia dal primo minuto per la prima volta da maggio.