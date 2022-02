Gazzetta: "Ora Diaz incanta di nuovo: si riprende il Diavolo e cerca il gol dopo 4 mesi"

"Ora Diaz incanta di nuovo: si riprende il Diavolo e cerca il gol dopo 4 mesi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul trequartista spagnolo, il cui ingresso in campo nella ripresa nel derby è stato decisivo per la rimonta rossonera. Stasera contro la Lazio in Coppa Italia, Brahim tornerà titolare sulla trequarti e spera di tornare anche finalmente al gol dopo quattro mesi.