Gazzetta - Piatek potrebbe arrivare a Milano già stasera

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Piatek a Milano potrebbe essere anticipato a questa sera. Visto che la riuscita dell’affare non è in discussione - scrive la rosea - il giocatore arriverebbe in hotel per essere pronto alle visite mediche già domattina. Almeno nei primi giorni il polacco dovrebbe alloggiare al Westin Palace, lo stesso dove lo scorso agosto Higuain fu travolto dall’affetto dei milanisti.