"Pioli compone la nona sinfonia. Vincere ancora per la prima fuga": titola così oggi La Gazzetta dello Sport in vista del match di stasera del Milan contro la Roma. La squadra rossonera, che ha vinto le prime otto partite di questo campionato, punta al nono successo di fila che le permetterebbe di staccare di quattro punti in classifica le inseguitrici.