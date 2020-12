Gazzetta - Pioli e Parma, dove tutto iniziò

"Pioli e Parma, dove tutto iniziò". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del tecnico rossonero, in vista, ovviamente, della partita di questa sera. Un giorno - riporta la rosea - gli chiesero quale fosse stato il momento più esaltante della sua carriera da calciatore. Le vittorie in Italia e in Europa con la Juve? Macché. Pioli disse: "Il gol di Sanremo nel 1984 che ci ha dato la promozione dalla C alla B con il Parma: una soddisfazione incredibile. Sono di Parma, in quel momento ero un ragazzo che già sapeva che sarebbe andato alla Juventus e ho provato una gioia pazzesca". Quella, dunque, resta la gioia più grande per l’attuale mister del Milan.