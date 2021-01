Gazzetta: "Pioli in emergenza: Calha e Theo positivi"

Questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport sul Milan in vista del match di stasera contro il Cagliari: "Pioli in emergenza: Calha e Theo positivi". I due giocatori rossoneri sono stati trovati positivi al Covid-19 e quindi non saranno a disposizione di Pioli per la trasferta in Sardegna. Il trequartista e il terzino rischiano di saltare anche l'Atalanta e il derby di Coppa Italia del 26 o 27 gennaio.