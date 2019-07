Gazzetta - Rafael Leao, un metro e 88 di velocità e tecnica

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma su Rafael Leao. Vent’anni, un metro e 88 di velocità e tecnica: il Milan ha investito 30 milioni sul portoghese, per il quale parlano i dati della prima stagione francese: 8 gol segnati in 24 presenze in Ligue 1 (uno ogni 162 minuti). Pochi alla sua età sono stati così efficaci nei cinque campionati europei più importanti. Un dato che ha attirato l’interesse di molti club italiani (come l’Inter, ad esempio).