Gazzetta - Ramadan nel calcio: Kessié, Calhanoglu e Bennacer i rossoneri coinvolti

Inizia il mese del digiuno. Approfondita riflessione nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport in merito al Ramadan che influenzerà necessariamente i calciatori. Fino al 12 maggio i credenti che vorranno adempiere al proprio dovere non potranno mangiare o bere dall'alba al tramonto. Negli sport individuali si può modulare l'orario delle sedute, ma negli sport di squadra c'è meno flessibilità e le esercitazioni vanno svolte con il gruppo al completo. In Serie A chi ha più calciatori coinvolti è il Milan con Kessié, Calhanoglu e Bennacer, ma anche il Bologna con Barrow, Juwara e Mbaye, ma nessuno di loro seguirà le regole integrali. Il digiuno riguarderà anche Amrabat e Ribery della Fiorentina, Hakimi dell'Inter, Demiral della Juventus, Colley della Sampdoria, Ghoulam del Napoli, mentre Diawara si prenderà qualche libertà in occasione delle partite. Non ci saranno differenze per Dabo che è musulmano, ma non praticante.