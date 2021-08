Gazzetta - Rinnovo Kessie, il dialogo procede in maniera costruttiva

Giovedì a Bologna c’è stato un nuovo incontro tra Massara e l’agente di Kessie per discutere del rinnovo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il dialogo procede in maniera costruttiva, tant’è vero che il Milan sta articolando la sua proposta che parte da quota 6 milioni. In ballo ci sono i bonus, indispensabili per alzare ulteriormente l’asticella. Si sta lavorando per un accordo sino al 2026: sono in programma nuovi summit per arrivare al più presto a una fumata bianca.