Gazzetta: "San Siro, nuovo stadio vicino al Meazza? Milan e Inter dicono sì, ma la strada è lunga"

"San Siro, nuovo stadio vicino al Meazza? Milan e Inter dicono sì, ma la strada è lunga": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i due club, dopo aver rinunciato alla ristrutturazione di San Siro, hanno riaperto le porte all'ipotesi di costruire insieme il nuovo impianto al fianco del Meazza che verrebbe poi rifunzionalizzato. I tempi, però, tra nuovo progetto, burocrazia e proteste dei residente, rischiano di essere molto lunghi.

Intanto nella giornata di ieri sono arrivate nuove dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala che ha avvertito Milan e Inter: "Il contratto di affitto del Comune con Inter e Milan per lo stadio di San Siro ha una scadenza che è giugno del 2030, quindi è chiaro che se non vogliono rimanere lì non possono presupporre che glielo rinnoveremo - ha dichiarato il numero uno di Palazzo Marino a margine dell’evento 'La Grande Milano. Dimensione Smart City' -. Se decidono quindi di realizzare i loro stadi a San Donato e a Rozzano devono essere sicuri di averli pronti per quella data perché noi non possiamo rimanere con il cerino in mano, ma dobbiamo cercare di vendere San Siro ai grandi promoter dei concerti. Altrimenti potremmo creare un danno a un bene della comunità. Se invece lo vogliono ristrutturare, siamo tutti felici".