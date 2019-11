Gazzetta: "Svezia violenta contro Zlatan: minacce di morte e fiamme"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Ibrahimovic che ha appena acquistato il 50% dell'Hammarby: "Svezia violenta contro Zlatan: minacce di morte e fiamme". I tifosi del Malmö, sua ex squadra, non hanno preso bene questa decisione di Ibra, tanto che hanno incendiato la sua statua in città, oltra a scrivere anche insulti razzisti. E' stata poi presa di mira anche l'abitazione di Ibra a Stoccolma: come riferisce sempre la Rosea, sul portone di casa è infatti comparsa la scritta "Judas", mentre sugli scalini è stato rovesciato del pesce dall’odore particolarmente sgradevole.