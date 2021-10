Gazzetta - Theo ormai consacrato a livello internazionale

Non solo Maignan: mister Pioli dovrà rinunciare nelle prossime partite a un altro pilastro della squadra, l’esterno Theo Hernandez, risultato positivo al Covid. Un vero peccato, visto lo stato di forma del francese, grande protagonista non soltanto nel Milan ma anche con la Nazionale. Theo ha fatto grandi cose nelle due gare disputate in Nations League con la sua Francia: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, quello che resta di queste prime esperienze francesi - Coronavirus a parte - è l’impressione che Hernandez sia ormai consacrato anche a livello internazionale.