Gazzetta - Theo prima faccia da copertina del Milan di Pioli

La prima faccia da copertina del Milan made in Pioli è quella di Theo Hernandez. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul terzino rossonero, forse il migliore in campo nell’ultima gara contro il Lecce. Considerato talentuoso ma indisciplinato da Giampaolo - si legge - il francese è stato liberato da Pioli, che ha studiato uno schieramento anomalo con Calhanoglu tuttofare in attacco proprio per liberare lo spazio per Theo e le sue inarrestabili folate.