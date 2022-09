Gazzetta: "Tre assi per Pioli. Da CDK a Tonali, il Milan aspetta la spinta in più. Tocca a Origi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Tre assi per Pioli. Da CDK a Tonali, il Milan aspetta la spinta in più. Tocca a Origi". De Ketelaere si sta inserendo, anche se ha ancora bisogno di un po' di tempo per entrare perfettamente nei meccanismi del Diavolo. Tonali, che nelle prossime ore firmerà il rinnovo di contratto, è atteso a livello del derby quando ha domintato in mezzo al campo. Domani contro la Samp ci sarà anche la prima da titolare in rossonero di Origi.