Gazzetta - Verso il derby: Tonali e Barella, una sfida tutta azzurra

Non solo il derby, quella tra Tonali e Barella è una sfida tutta azzurra. La Nazionale di Roberto Mancini si ritrova due grandi talenti a centrocampo, sottolinea la Gazzetta dello Sport. I due italiani non solo lottano in mezzo al campo, ma legano la squadra grazie anche alle loro qualità tecniche. Sul centrocampista rossonero ci sono stati paragoni con Jorginho, Pirlo e Gattuso, ma quando si scende in campo nel derby, soprattutto da calciatore tifoso, non c'è paragone che tenga.