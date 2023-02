Gazzetta - Verso il derby: Tonali e Krunic sicuri di una maglia da titolare, ballotaggio Pobega-Vranckx

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domenica nel derby Stefano Pioli cambierà modulo e mettere in campo il suo Milan con il 4-3-3. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo, dove non ci sarà l'infortunato Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Rade Krunic sono sicuri di una maglia da titolare, mentre per l'ultimo posto a centrocampo sono in ballottaggio Tommaso Pobega e Aster Vranckx.