G.B. Olivero: "A Piatek manca fiducia, al Milan servono i suoi gol"

G.B. Olivero, noto giornalista sportivo, ha parlato così del periodo di Piatek e del Milan su Sky Sport 24: "A Piatek manca fiducia, e quella non può dargliela Pioli, se la deve dare da solo, sfruttando occasioni come quella di domenica sera allo Stadium. A Torino poi non puoi avere 5-6 occasioni: quella che ti arriva o la sfrutti oppure difficilmente te ne capita un'altra. Lì doveva prendere almeno lo specchio della porta, tirare fuori di due metri... no. È proprio una questione di paura, quello che l'anno scorso gli usciva ad occhi chiusi, col Genoa prima e col Milan dopo, ora non gli riesce più. I centravanti vivono di momenti, però è necessario che questo momento passi in fretta altrimenti è difficile. Devo dire che per il Milan è difficile a prescindere, visto che l'alternativa è giocare con Leão che ha caratteristiche diverse. Suso ogni tanto segna ma sono gol sporadici e da fermo, Calhanoglu sta tirando parecchio ma non segna quasi mai, quindi i gol del centravanti diventano indispensabili. Ora la squadra sta giocando meglio quindi credo che Piatek possa sbloccarsi, non dico tornare ai livelli dell'anno scorso ma un bottino decoroso lo potrebbe anche ottenere".