GDM - Mandzukic-Milan, contatti iniziati a dicembre. Boban ci provò anche la scorsa stagione

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su grandhotelcalciomercato.com, i contatti tra Milan e Branchini, intermediario dell'operazione Mandzukic, sono cominciati ad inizio dello scorso dicembre. I procuratori erano a Casa Milan per parlare di Pavoletti, giocatore che piace al club rossonero, ma in quell'incontro saltò fuori il nome del croato. La dirigenza milanista fece una domanda in riferimento all'ex bianconero, da lì poi l'inizio dei discorsi. La scorsa stagione ci provò anche Boban, quando Mandzukic era ancora della Juventus, un'operazione che però non si concretizzò.