Prosegue la preparazione del Genoa in vista della sfida contro il Milan in programma per sabato sera. La squadra di Andreazzoli è scesa in campo per una seduta sia fisica che tecnica dove non era presente Barreca, ancora alle prese con il problema muscolare. L'esterno sta migliorando giorno dopo giorno ma il suo impiego nella sfida contro i rossoneri è ancora in dubbio.