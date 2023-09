Genoa, Gilardino: "Messias riprenderà con la squadra sabato mattina di rientro da Lecce, sarà il primo allenamento"

vedi letture

Come stanno Messias e Vogliacco? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Alberto Gilardino, allenatore del Genoa che alla vigilia della sfida contro il Lecce - gara valida per la quinta giornata di Serie A - ha risposto così: "Non sono recuperati per questa partita. Junior Messias riprenderà con la squadra sabato mattina di rientro da Lecce, sarà il primo allenamento con la squadra. Vogliacco credo di riaverlo ad inizio settimana per riprendere un percorso di preparazione con la squadra".