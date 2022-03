Genoa, il gm Spors: "Felici che Arenz abbia lasciato il Milan per noi"

Sebastian Arenz da oggi è il nuovo responsabile scouting del Genoa. Ai canali ufficiali del club ha commentato il suo arrivo il GM Spors: "Per me è una grande sfida e un piacere essere qui, il Genoa è un club di grande tradizione, faremo un ottimo lavoro. Conosco Arenz dai tempi in Red Bull, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi”.