Genoa, Lerager tra i positivi: "Mi sento di nuovo bene, non vedo l'ora di tornare"

C'è grande attesa, in casa Genoa, in vista del risultato dei nuovi tamponi. Intanto, un altro dei 17 positivi rossoblù in queste ore ha confermato su Instagram di sentirsi bene e di non vedere l'ora di tornare in campo: "Mi sento di nuovo bene. In questo momento mi manca tantissimo il calcio, non vedo l’ora di tornare in campo, il prima possibile, con i ragazzi", le dichiarazioni via social del centrocampista danese Lukas Lerager.