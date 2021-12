Genoa-Milan (0-3). Vittoria netta dei rossoneri a Marassi: decidono Ibra e Messias

Si chiude la sfida del "Ferraris" con un sonoro 0-3 del Milan al Genoa: in rete Ibrahimovic al decimo su calcio di punizione e due volte, tra 47esimo del primo tempo e 61esimo, Junior Messias. I rossoneri hanno ampiamente meritato la vittoria, mettendo in campo voglia e qualità per tutti i 90 minuti; molto positivi Tomori, Maignan e Messias, con tutto il resto della formazione che viaggia ampiamente oltre la sufficienza. Nel secondo tempo, inoltre, la squadra ha gestito le forze: sabato si torna subito in campo per affrontare a San Siro la Salernitana. È con questo spirito che il Milan di Pioli può e deve affrontare ogni partita!