Cesare Prandelli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Piatek, non volendo sbilanciarsi sul suo ormai vicino trasferimento al Milan: "Io sono abituato a parlare di cose reali e concrete. Il ragazzo si è allenato in maniera seria. Se ci sarà l'ufficialità ne parlerò. Ora c'è la partita, sarà molto impegnativa".