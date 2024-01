Genoa, tutti pazzi per Gudmundsson: piace a Milan, Inter e Juventus

Si moltiplicano gli ammiratori di Albert Gudmundsson, una delle rivelazioni della Serie A e leader tecnico del Genoa di Gilardino. Dopo la Juventus, anche l'Inter ha mostrato anche più di qualche interesse, mandando segnali diretti al Genoa, ma - come riferisce Sport Mediaset - il futuro dell'islandese è ancora tutto da scrivere. Infatti sull'attaccante classe '97 del Grifone ci sarebbero anche bianconeri e Milan.

La valutazioni che ne fa il club ligure supera i 20 milioni di euro, il che frena ogni ambizione per quanto riguarda il mercato di gennaio, dove comunque il Genoa ha già chiarito che non vuole privarsene. 18 presenze e 8 gol rendono bene l'idea di che ottima sia stata la sua annata fino ad ora, considerando anche qualche assenza per infortunio: numeri che lo rendono assolutamente imprescindibile per Gilardino.