Genoa, un ex rossonero candidato al ruolo di responsabile del settore giovanile

Il Genoa si muove anche sul Settore Giovanile, oltre che per migliorare l'organico a disposizione del tecnico Alberto Gilardino in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda il ruolo di responsabile del vivaio, il nome nel mirino è decisamente importante. Stando a quanto ha raccolto la redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, il candidato principale per ricoprire tale posizione è infatti Filippo Galli. L'ex colonna della difesa del Milan tra gli anni '80 e '90 ha alle spalle una lunga esperienza a livello di giovanili, avendo iniziato come tecnico per poi dirigere il vivaio rossonero tra il 2009 e il 2018.

Nel suo periodo da guida del Settore Giovanile milanista, sono arrivati 5 titoli e soprattutto sono stati forniti al calcio che conta diversi giocatori (un esempio eclatante è rappresentato da Gigio Donnarumma). Contestualmente al più che probabile arrivo di Galli, il Genoa potrebbe salutare un dirigente che ha fatto la storia in questi anni a livello giovanile. Si tratta di Michele Sbravati, attuale numero uno del vivaio del Grifone e che viene accostato con sempre maggiore insistenza alla Juventus. Un matrimonio per il quale presto potrebbe arrivare la fumata bianca.