Gentile consiglia Donnarumma e Tonali alla Juventus: le sue parole

vedi letture

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus, ha parlato con la Gazzetta dello Sport questa mattina e ha offerto il suo punto di vista per quanto riguarda il mercato del club bianconero. Tra i giocatori suggeriti dal Campione del Mondo del 1982 anche due ex calciatori del Milan che oggi giocano entrambi all'estero: Gigio Donnarumma, dal futuro incerto con il PSG, e anche Sandro Tonali, centrocampista ceduto al Newcastle in Premier League un paio di stagioni fa.

Queste le parole di Claudio Gentile: "Leggo che Donnarumma ha il contratto in scadenza e che il PSG sta pensando a un altro portiere. Ecco, questo sarebbe un colpo da Juventus. Non so se sia fattibile e non ho nulla contro il bravo Di Gregorio, ma storicamente il portiere della Nazionale è bianconero. Sarebbe bello fosse così anche stavolta, parliamo del numero uno dei numeri uno. Tonali sarebbe un grande rinforzo, però servirebbe anche altro per alzare il livello della squadra"