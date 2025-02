Gentile consiglia: "Quattro punte? Troppo rischioso giocare così"

Il Milan sfiderà il Verona questa sera alle 20.45 a San Siro, nel 25° turno della Serie A Enilive. Per i rossoneri non c'è altra strada se non quella dei tre punti per cercare di recuperare terreno in vista della rincorsa alle prime quattro posizioni. A maggior ragione adesso che l'Italia non è più sicura di avere anche il quinto posto, visto il sorpasso della Spagna nel ranking europeo stagionale. In studio a Sky Sport a parlare del momento dei rossoneri è intervenuto il telecronista Riccardo Gentile.

Gentile consiglia

Le parole di Riccardo Gentile: "Quattro attaccanti? Sono arrivati giocatori nuovi ma a mio avviso è troppo rischioso giocare in quel modo, soprattutto se quella fase non l'ha addestrata a dovere. Serve un centrocampista in più per rendere tutto più equilibrato. Non è un caso che Pioli, che col Milan ha lavorato molto bene, Loftus-Cheek era piazzato sotto punta e faceva il finto trequartista con un ruolo di collante tra i due mediani e l’attacco. Dei tre schierati a Rotterdam nessuno è in grado di fare quel lavoro".