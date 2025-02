Gentile: "Contro Paixao Walker è andato al manicomio: nessuno lo aiutava"

Il Milan sfiderà il Verona sabato sera alle 20.45 a San Siro, nel 25° turno della Serie A Enilive. Per i rossoneri non c'è altra strada se non quella dei tre punti per cercare di recuperare terreno in vista della rincorsa alle prime quattro posizioni. A maggior ragione adesso che l'Italia non è più sicura di avere anche il quinto posto, visto il sorpasso della Spagna nel ranking europeo stagionale. In studio a Sky Sport a parlare del momento dei rossoneri è intervenuto il telecronista Riccardo Gentile.

Le parole di Riccardo Gentile: "Contro Paixao Walker è andato al manicomio perché non c’era nessuno che lo aiutava, in più commette un errore che non dovrebbe fare: si gira quando l'avversario si sposta la palla per tirare. Poi l’errore grande lo commette Maignan anche se non ci si può concentrare sull’errore del singolo".