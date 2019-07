Gentile: "Cutrone in Premier potrà esaltarsi. Poi, chissà, il suo può essere un arrivederci"

Riccardo Gentile, presente nello studio di Sky Sport 24, ha parlato così di Cutrone e della sua prossima cessione al Wolverhampton: "Che lui non fosse entusiasta della cessione era noto. Da come si era presentato, da come era partito in Serie A, era il caso di aspettarsi qualcosa di più. La sua parabola non è stata un crescendo. Però, parliamo di un giocatore giovanissimo che aveva cominciato fin troppo bene, per la sua mentalità da combattente che piaceva ai suoi allenatori. Montella e Gattuso hanno puntato su di lui. L'ultimo anno ha avuto meno spazio, chiuso da Higuain prima e da Piatek. Ha il tempo dalla sua parte. Non sarà contento ora di questa scelta ma tra qualche anno la apprezzerà. Innanzitutto, perchè il Wolverhampton è una società molto forte, sana e ricca. La Premier è il campionato più competitivo d'Europa, la società poi è in Europa League. In un campionato come la Premier, Cutrone può esaltarsi e potrebbe essere un arrivederci, non un addio"