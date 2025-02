Gentile: "Il Milan ha sconfessato i suoi piani a gennaio: non era solo colpa di Fonseca"

Il Milan sfiderà il Verona sabato sera alle 20.45 a San Siro, nel 25° turno della Serie A Enilive. Per i rossoneri non c'è altra strada se non quella dei tre punti per cercare di recuperare terreno in vista della rincorsa alle prime quattro posizioni. A maggior ragione adesso che l'Italia non è più sicura di avere anche il quinto posto, visto il sorpasso della Spagna nel ranking europeo stagionale. In studio a Sky Sport a parlare del momento dei rossoneri è intervenuto il telecronista Riccardo Gentile.

Le parole di Riccardo Gentile sul Milan: "Il Milan ha sconfessato i suoi piani a gennaio non solo andando via l'allenatore ma anche servendo un alibi meraviglioso allo stesso Fonseca: la squadra è cambiata a gennaio. Nei giocatori che Fonseca allenava c’era qualcosa che non andava, non era solo colpa di Fonseca. È una squadra discontinua e che indubbiamente si esprime meglio quando c’è una squadra che ti fa giocare un po’ di più. Il Milan fa maledetta fatica quando deve incontrare delle squadre chiuse".