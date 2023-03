Gentile: "Il Napoli non ha un dirigente come Paolo Maldini"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Gentile, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan e Paolo Maldini: "Il Napoli non ha un dirigente come Paolo Maldini, ha trasmesso un significato ai propri giocatori da quando è diventato dirigente. Non ha cominciato benissimo ma la squadra pian piano è cresciuta e ha fatto un capolavoro con la vittoria dello Scudetto. La sua figura è contata molto per convincere giocatori a venire e spiegare ai giocatori cosa significhi il Milan"