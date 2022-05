MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha parlato così dei punti di forza del Milan per questo rush finale: “Il Milan ha preso un gol nelle ultime sette partite ed è squadra con grande solidità e non prendere un gol è un vantaggio, anche se in attacco fa più fatica. Maignan è una delle bellissime notizie di questa stagione.