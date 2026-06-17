Dalla Germania, Sky: Markus Krosche avrebbe rifiutato il Milan e resterà all'Eintracht
Clamorosa la voce e la indiscrezione che arriva dalla Germania e in particolare dalla voce di Florian Plettenberg, collega di Sky Sort Deutschland. Secondo quanto viene riferito il candidato numero uno per il ruolo di direttore tecnico del Milan, il tedesco Markus Krosche, avrebbe rifiutato la proposta del club rossonero ed espresso il suo desiderio di rimanere all'Eintracht Francoforte che, da parte sua, aveva sempre fatto muro sull'eventualità di un addio del suo dirigente.
KROSCHE RIFIUTA IL MILAN
Questo quanto viene riportato su X dal collega Florian Plettenberg questa mattina, in merito a un possibile rifiuto di Krosche al Milan: "Markus Krösche resterà all'Eintracht Frankfurt. Nessun trasferimento immediato all'AC Milan. Ci sono stati contatti e un interesse concreto, ma Krösche ha rifiutato il Milan. Le notizie secondo cui Krösche avrebbe già dato la propria approvazione o che fossero stati raggiunti accordi con il Milan erano sempre state lontane dalla realtà". L'indiscrezione dei colleghi tedeschi è comunque in attesa di conferme
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