Gerry Scotti: "La maglietta di Modric la prenderò anche io, per rispetto verso un grande"

Gerry Scotti, noto presentatore televisivo, è un grandissimo tifoso del Milan e oggi la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per conoscere il suo punto di vista in merito alla situazione attuale della squadra rossonera che questa stagione, con l'arrivo di Massimiliano Allegri e del ds Igli Tare, sta cercando di far partire un nuovo ciclo. Nella sua chiacchierata, Scotti parla del tecnico livornese e del dirigente albanese come anche di diversi giocatori, su tutti Leao, Camarda e Reijnders.

Le parole di Gerry Scotti sulla situazione attuale del Milan: "Siamo tutti alla finestra. lo penso che Tare d.s. e Allegri in panchina siano le persone giuste al posto giusto per cominciare una ricostruzione. Però sono anche un po' perplesso. Dico una cosa da bar: piuttosto che dare via Reijnders mi sarei indebitato. Non vedevo un giocatore così da anni e non mi sembra che quel soldi lì li stiano investendo con altri grandi acquisti. Forse voleva andare via lui, perché magari non vedeva un progetto. E se non lo ha visto lui che con uno sguardo vedeva tutto il campo... Poi sono contento del nomi che sento, bene i giovani italiani. Bene Ricci, bene pure Modric... Sappiamo che le squadre oggi devono pensare anche al marketing e a vendere un po' di magliette, quella di Modric la prenderò anche io, per rispetto verso un grande giocatore. Che possa risolvere la situazione Milan per più di un anno sarebbe da Guinness del primati, ma anche a mezzo servizio può tornare utile".