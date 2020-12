Gerson vittima di razzismo, il Milan: "In questa lotta non c'è posto per il silenzio”

L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, Gerson, oggi al Flamengo, è stato vittima di un brutto episodio di razzismo durante la sfida contro il Bahia. L'episodio ha avuto risalto anche in Italia e il Milan, attraverso i canali social, ha voluto esprimere solidarietà al brasiliano: "Non c'è spazio per il silenzio nella lotta al razzismo. Il razzismo non ha posto nel calcio, né altrove. Sii orgoglioso del tuo retaggio, sempre".