Gherarducci: "Non do nessuna colpa a Fonseca. Milan ha buoni giocatori ma è costruito male"

vedi letture

Non un gran periodo per il Milan e per i suoi tifosi: un estate senza veri squilli sul mercato e un inizio di stagione con molti più bassi che alti ha portato a una situazione di freddezza dell'atmosfera rossonera nei confronti della squadra. A parlarne anche un esponente "vip" del tifo rossonero come Giorgio Gherarducci, esponente del celebre trio comico della Gialappa's e tifosissimo del Milan. Oggi è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport e ha dato la sua opinione sul momento dei rossoneri.

Le parole di Gherarducci su Paulo Fonseca: "Io non do nessuna colpa a Fonseca. Credo che il Milan abbia dei buoni giocatori ma sia una squadra costruita molto male, sicuramente incompleta con una caricatura di terzino destro pagato 18 milioni, senza un terzino sinistro di ricambio e senza ricambi a centrocampo. L’acquisto di Emerson Royal grida vendetta. Per quelle cifre compravi Bellanova che almeno era italiano e che ti serve anche per le liste Champions"