Ghirelli: "Flop della Nazionale? Serve profonda riforma dei vivai"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Flop nazionale? C'è bisogno di cambiare un dato: se sono convocabili 100/120 italiani, non andiamo da nessuna parte. C'è bisogno di un progetto rapidissimo sui vivai italiani e sulla loro crescita. Dall'altra parte, contemporaneamente, bisogna fare un lavoro affinché si cominci a riaprire il dialogo coi giovani e per farlo dobbiamo essere un passo avanti nell'innovazione, come con il nostro progetto sugli NFT presentato oggi". Lo ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a margine della presentazione il "Serie C Playoff NFT" negli spazi di Talent Garden a Milano. "Il calcio è di fronte a problema ancora più profondo, cosa fare per futuro e se ha un futuro. Come Lega Pro, per avere spazio bisogna essere un passo avanti rispetto agli altri nel campo delle innovazioni, perché il calcio deve innovare e noi su tante cose siamo arrivati primi, dai playoff allo streaming". (ANSA).