Ghirelli sul rilancio dei calciatori italiani: "Stranieri sono favoriti dagli sgravi fiscali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, presente questa sera a Pontedera per i centodieci anni del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente sul futuro del movimento calcistico italiano. Ecco quanto raccolto da TuttoC.com: "Dopo Palermo, la riforma prioritaria è quella dei giovani. Se convocabili in Italia sono 100/120, non andiamo da nessuna parte. Anche l'Atalanta stasera è uscita da una competizione europea. Va stilato un programma che affronti la cosa in tempi brevi, come vanno apportate modifiche dal punto di vista legislativo. Se si prende la possibilità di utilizzare il 50% dello sgravio per portare giovani stranieri, i nostri giovani non giocano. Dobbiamo ragionare e lavorare su strutture materiali e sulla politica della formazione. Da fare immediatamente. Dopo possiamo parlare di riforma dei campionati. Non deve essere una missione autarchica, ognuno ha un grado di formazione".