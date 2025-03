Ghoulam non ha dubbi: "Questo Milan manca di equilibrio a centrocampo, ricordate Bennacer e Tonali l'anno dello Scudetto?"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam ha commentato così il Milan e tutto il mondo rossonero. Parole interessanti sulla società e sul lavoro della squadra sin qui:

Mancanza di continuità

"Questo Milan manca di continuità di rendimento, ma non solo in campo con i risultati, anche fuori vedo una società diversa. Da un club storico come il Milan forse ti aspetti di più, anche se mi rendo conto non sia facile da gestire".

Il Milan dello Scudetto con Pioli

"Quella squadra aveva grande equilibrio in campo e non ha caso ha poi vinto. Ricordo il lavoro che facevano Bennacer e Tonali e quello che potevano permettersi Theo, Leao o Rebic che erano giocatori offensivi per quel modo di giocare. Oggi non c'è equilibrio..".

