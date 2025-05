Comitato "Sì Meazza", presentato anche un ricorso al Tar contro la demolizione di San Siro

Dopo l'esposto alla Corte dei Conti, nella giornata di ieri il Comitato "Sì Meazza" ha presentato un ricorso al Tar contro la demolizione di San Siro, proposta da Milan e Inter nel loro progetto del nuovo stadio. Claudio Trotta, uno dei fondatori del Comitato per la tutela dello storico stadio milanese, intervistato da affaritaliani.it, ha spiegato quale sarebbe secondo lui la soluzione per il futuro di San Siro: "È necessario lanciare un bando internazionale per la ristrutturazione e la futura gestione dello stadio.

Lo stadio Meazza può essere economicamente sostenibile, con o senza una o entrambe le squadre, a patto che venga modernizzato e migliorato, sia dal punto di vista dell’utilizzo polivalente durante tutto l’anno per sport e spettacoli dal vivo, sia rispetto ai servizi e al comfort per il pubblico. C’è davvero da chiedersi dove risieda l’interesse pubblico nel voler demolire lo Stadio Meazza per costruire un nuovo stadio, edificando nella stessa area altri palazzi, con ulteriore consumo di suolo e perdita di verde reale".