Verso Milan-Cremonese: oggi alle 12 la conferenza stampa di Allegri a Casa Milan
Oggi, giorno di vigilia di Milan-Cremonese, gara valida per la prima giornata di campionato, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida casalinga contro i grigiorossi: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 12. Come sempre, la redazione di Milannews.it vi riporterà live le parole dell'allenatore livornese.
VERSO MILAN-CREMONESE
MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 19 Fofana 2 Estupiñan
11 Pulisic 7 Gimenez
Allenatore: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 20 Jimenez; 14 Modric, 30 Jashari, 80 Musah; 21 Chukwueze
Indisponibili: Leao
Squalificati: -
Diffidati: -
