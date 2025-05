Padova, Andreoletti sulle seconde squadre: "Progetto ambizioso e importante. La Serie C è un passaggio formativo"

Ospite dei microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C' il tecnico del Padova, Matteo Andreoletti, ha rilasciato queste parole sulle seconde squadre che militano in Serie C: "È un progetto ambizioso e importante. La Serie C è un campionato complicato, come dimostra il percorso del Milan Futuro. Ma è proprio questa complessità che aiuta i giovani a crescere. Devono affrontare difficoltà vere, imparare la malizia, la lettura dei momenti. La Serie C è un passaggio obbligatorio e formativo. È un modello vincente e vedo che altre squadre stanno seguendo questa strada".

PLAYOUT, LE DATE

Sabato 10 maggio, ore 20.00: Milan Futuro-SPAL, stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno.

Sabato 17 maggio, ore 20.00: SPAL-Milan Futuro, stadio "Paolo Mazza" di Ferrara