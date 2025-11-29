Giaccherini elogia Maignan: "Un portiere come lui ti permettere di avere 10 punti in più a fine anno"

Nel post partita di Milan-Lazio l'ex giocatore Emanuele Giaccherini è intervenuto negli studi di DAZN durante il programma Vamos per commentare la vittoria della formazione di Massimiliano Allegri su quella di Maurizio Sarri grazie alla rete al 51esimo di Leao:

"Il Milan è una squadra piena di campioni, perché un portiere come Maignan ti permette di avere 10 punti in più a fine anno. Ha trovato un nuovo centravanti, Leao. Si va avanti, non subendo gol. Nel primo tempo ha sofferto ma nel secondo è venuto fuori alla grande".