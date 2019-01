Giacinti a MTV: "Affronteremo la Coppa Italia come una finale. Oggi era fondamentale vincere e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi"

Valentina Giacinti ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo: “Era fondamentale vincere dopo la confitta di Firenze, lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Dipende da come si lavora in settimana, si cerca di stare concentrati e fare quello che si fa in allenamento. Manu mi cerca spesso e tanti gol sono merito suo che mi manda sempre in porta, l’ho ringraziata subito. Da oggi cercheremo di vincere tutte le partite. Non siamo le candidate allo scudetto ma faremo modo di arrivare più in alto possibile. Non pensiamo alla classifica cannonieri, pensiamo a segnare per vincere. Se segna lei o io siamo più contente perché gli attaccanti devono segnare per essere felici. Mercoledì affronteremo la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo come una finale e cercheremo di recuperare le energie dopo i dieci giorni di nazionale”