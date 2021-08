Giacinti su Boquete: "Sto imparando molto da lei, è rimasta per la Champions"

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ad As, aggiungendo anche un parere sulla permanenza a Milano di Veronica Boquete: "Una rompipalle è la prima espressione che mi viene quando ne parlo. Ci aiuta molto in campo, sto imparando molto da lei, mi dà tanto movimenti, anche il suo modo di studiare il calcio. È una grande atleta, ma soprattutto ha una grande conoscenza del calcio, ci sta insegnando molto. È rimasta per la Champions League. Il suo aiuto e le sue conoscenze possono darci una spinta in più. L’altro giorno in allenamento ho commesso un fallo al limite dell’area e lei mi ha detto: ‘Ora si scherza, ma se questo succede in Champions, fallo o rigore al 90′ in Champions, andiamo fuori per una cosa stupida come quella. Sono consigli che ci dà e che cerchiamo di prendere per metterli in pratica in Champions.”